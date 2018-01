Sorprende reacción de Niurka Marcos al enterarse de "embarazo" de su hija

La hija de Niurka Marcos le jugó una broma a su madre, al fingir que estaba embarazada.

Con una prueba de embarazo alterada y videocámaras ocultas en su cuarto, Romina Marcos le dio la falsa noticia a la cantante y bailarina cubana de que sería abuela, para sorpresa de esta quien en varias veces aseguró estar nerviosa por como podría reaccionar su mamá, fue todo lo contrario, Marcos se emocionó y le hizo mucha ilusión la idea de convertirse en abuela.

Entre lágrimas le brindó todo su apoyo, sin embargo la joven le confesó que quería deshacerse de ese embarazo, decisión que al principio no fue apoyada por la también actriz, quien aseguró que tuvo un sube y baja de emociones, pero que luego respetó al entender que "es tu cuerpo, es tu templo y es tu decisión".

Finalmente, la joven le contó que se trataba de una broma, a lo que Niurka reaccionó molesta y hasta llorosa: "No se me hace gracioso. Te pasaste".

Su hija dijo que no podía creer la reacción de su mamá ante la noticia, ya que "mi mamá no es una mamá normal realmente" y "se fue muy feliz, no lo puedo creer". Al indicar que otras mamás hubiesen reaccionado de una manera diferente.

Marcos se ha caracterizado por ser una mujer rodeada de escándalos en su vida personal, sin embargo en esta situación demostró todo lo contrario.

Por su parte, los internautas se mostraron sorprendidos y apoyaron la actitud de Marcos con su hija.