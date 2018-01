Marjorie renuncia a la pensión de Julián Gil para Matías

La actriz Marjorie de Sousa hizo pública su renuncia a la pensión y seguro escolar de Julián Gil para el hijo de ambos, Matías, luego de una intensa batalla legal que culminó con una prueba de paternidad positiva.

Las expresiones de Marjorie se dieron en exclusiva al programa Al Rojo Vivo. “Yo hoy, públicamente renuncio a la tu pensión, renuncio al seguro escolar y me hago completamente cargo de todo lo que pase con mi hijo como lo he venido haciendo. Te dije que tenía tu cheque guardado y te lo voy a entregar. Ya lo que ocurra queda en tus manos, si quieres firmar o no quieres firmar el acuerdo. Yo quiero paz. Hoy empiezo a sentir paz porque ya sabes que es tu hijo. Lo sabías desde el día uno. No tenías que llegar a esto”, dijo la actriz.

La madre de Matías dijo que recurría a hacer las expresiones al medio televisivo porque sabía que así le iban a llegar directamente las declaraciones. Dijo que tomaba esa decisión del corazón. Marjorie dijo que no se trata de un ataque, sino de la “mejor forma de llegar a ti”. Las expresiones fueron reseñadas por medios como People en Español.

Marjorie y Julián se vieron enfrascados en una intensa y extensa batalla legal por los derechos de ver al niño. En el proceso, Julián pidió una prueba de paternidad a la corte. A finales de la semana pasada, se hizo público el resultado de la prueba que confirma que Julián Gil es el padre de Matías.

La batalla legal de los actores se desarrolló en México.

Aquí un vídeo de uno de los momentos más álgidos de la batalla legal entre los actores.