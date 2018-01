Dylan Farrow describe supuesto abuso sexual a manos de Woody Allen

NUEVA YORK (AP) — En su primera entrevista televisada, Dylan Farrow describió en detalle el supuesto abuso sexual que sufrió a manos de Woody Allen, y calificó a los actores que trabajan en las películas del director como "cómplices" por perpetuar una "cultura de silencio".

Farrow, la hija adoptiva de Allen y Mia Farrow, apareció el jueves en una entrevista grabada en "CBS This Morning". Relató un incidente de 1992, cuando ella tenía 7 años, en el que dice que Allen abusó de ella en la casa de su madre en Connecticut.

"Con tanta gente valiente rompiendo tanto silencio contra tantas personas prominentes, sentí que era importante sumar mi historia a las de ellos porque es algo con lo que he lidiado por mucho tiempo", dijo Farrow. "Fue muy importante para mí ver esta conversación finalmente llegar a un ámbito público".

Farrow, de 32 años, dijo que fue llevada a un ático por Allen.

“Me mandó a acostarme sobre mi barriga y jugar con el tren de mi hermano”, dijo. “Y él se sentó detrás de mí en la entrada, y mientras yo jugaba con el tren fui sexualmente abusada”, dijo Farrow.

Allen fue investigado pero no acusado, y por años ha negado haber tocado de manera inapropiada a Farrow. En un comunicado difundido el jueves, el realizador reiteró su rechazo a esta denuncia y dijo que "la familia Farrow está usando cínicamente la oportunidad ofrecida por el movimiento Time's Up para repetir su desacreditado alegato".

"Yo nunca abusé de mi hija — como concluyeron todas las investigaciones hace un cuarto de siglo", dijo Allen.

Tras siete meses de investigación, un equipo de especialistas en abuso infantil en el Hospital de Yale-New Heaven concluyó que Dylan no fue abusada. El doctor que encabezó la investigación, John M. Leventhal, dijo después en una declaración jurada que llegó a la teoría de que Dylan inventó la historia o que su madre se la plantó en la cabeza. Pero el fiscal estatal de Connecticut dijo que hubo una “causa probable” para acusar a Allen de abusar de Dylan y la policía había redactado una orden de arresto, pero decidieron no proseguir con el caso, en parte porque traumatizaría a Dylan.

Allen señaló que el hermano mayor de Dylan, Moses, ha dicho que vio a su madre instruyendo a Dylan. “Parece que funcionó y tristemente estoy seguro de que Dylan realmente cree en lo que dice”, dijo Allen. El hermano menor de Farrow, Ronan, quien ha escrito varios artículos de denuncia en el New York Times contra Harvey Weinstein, ha apoyado las acusaciones de Dylan.

Dylan Farrow habló por primera vez sobre el incidente en un artículo de Vanity Fair de 2013 y en una carta abierta en el New York Times en 2014. En su entrevista con la CBS calificó de “loca” la versión de Allen de que una perturbada Mia Farrow la adiestró para que contara el supuesto incidente.

"Lo que no entiendo es cómo esta historia loca de que me lavaron el cerebro y me adiestraron es más creíble que el hecho de que yo diga que fui sexualmente abusada por mi padre”, dijo Farrow en CBS.

Dylan vive ahora en Connecticut, está casada y tiene una hija de 16 meses. Cuando se presentó el video de una entrevista de 1992 con "60 Minutes" en la que Allen negó las denuncias, Farrow comenzó a llorar.

"Está mintiendo, y ha estado mintiendo por tanto tiempo. Es difícil para mí verlo y oír su voz", dijo Farrow.

En días recientes, varios actores que han trabajado con Allen se distanciaron del cineasta de 82 años.

Timothee Chalamet dijo el martes que donará su salario por una cinta de Allen de próximo estreno a tres organizaciones benéficas que luchan contra el acoso y el abuso sexual: Time's Up, el Centro LGBT en Nueva York y RAINN (la Red Nacional Contra la Violación, Abuso e Incesto, por sus siglas en inglés). El astro revelación de "Call Me By Your Name" dijo que no quería beneficiarse de su trabajo en "A Rainy Day in New York" de Allen, que terminó de rodarse en el otoño.

Rebecca Hall ("A Rainy Day in New York", ''Vicky Cristina Barcelona"), Mira Sorvino ("Mighty Aphrodite"), Ellen Page ("To Rome With Love"), David Krumholtz ("Wonder Wheel") y Griffith Newman ("A Rainy Day in New York") se han distanciado de un modo u otro de Allen o han prometido no volver a trabajar con él.