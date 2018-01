Don Francisco felicita a Adamari López por su embarazo

El animador Don Francisco habló con el programa Un Nuevo Día por Telemundo sobre su reunión con el papa Francisco durante su visita en Chile.

Luego de ofrecer detalles de su encuentro con el Sumo Pontífice, al finalizar su entrevista aprovechó para enviarle felicitaciones a la actriz y animadora Adamari López por su "embarazo".

"Felicitaciones a Adamari que escuché que va a hacer mamá nuevamente, yo estaba a la distancia", expresó Don Francisco.

De inmediato, el animador Daniel Sarcos aclaró que no es cierto que López está embarazada. "No, no. Lo está buscando. Todavía no hay confirmación. Lo está buscando. Ojalá que así sea".

"Ah, ¿no hay confirmación? Ya. Está trabajando en eso…", expresó sorprendido Don Francisco.

Por su parte, López le envió un abrazo a Mario y dijo "Todavía no tengo confirmada la posibilidad y la bendición de ser mamá. Cuando así sea, créame que se lo vamos a contar a todo el mundo".