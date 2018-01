Chevy sufre caída en actividad pro-fondo y termina siendo operado

El comediante Melwin Cedeño sufrió una caída durante un evento pro-fondo para pacientes de cáncer en Sábana Grande, por lo que tendrá que ser intervenido quirúrgicamente debido a una rotura de la fíbula.

Cedeño explicó a Lo Sé Todo qué fue lo que le ocurrió. "Me fui a jugar softball por un paciente de cáncer. Empezamos a jugar y uno es competitivo natural, voy corriendo hasta home y me deslizo en home, pero cuando me deslizo los ganchos que se usa en baseball son unos clavos, se quedó encajado en la arena y le caí encima al pie y se me dislocó y me partí la fíbula, se me rompieron los ligamentos y se movió el pie, se salió de sitio", dijo Cedeño desde el hospital.

El presentador de Pégate al Mediodía confesó que "el dolor fue tan grande que me marié".

"Estoy aquí ahora para ponerme un implante de platino con unos tornillos para que agarre la fíbula y tratar de halar con el tornillo el tobillo para que quede donde va", sostuvo.

En medio de la entrevista telefónica Cedeño conocido por su personaje "Chevy" no pudo contener las lágrimas al ver todo el amor que ha podido sentir por parte del pueblo en este difícil momento.

"Lo que me ha motivado son mis compañeros, el público. Ahí uno ve como la gente quiere a uno. Políticos de todos los partidos llamaron y el público no ha fallado y mi familia. De verdad que no sabía que tanta gente quiere a uno y eso me emociona".