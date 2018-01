Milly Méndez se integra al programa Dígame la verdad con Julio Rivera

El 2018 es un año de muchos proyectos. Hoy, inicio una nueva etapa profesional junto a @julioriverasaniel en "Dígame la Verdad". Sintoniza de lunes a viernes de 10 a.m. a 12 p.m. @radioisla1320 radioisla.tv y el App: Radio Isla Móvil. #oportunidades #agradecida #haciendoloqueamo #radio #periodista #periodismo #journalism

