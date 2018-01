Ya un año de Despacito, y así lo recuerda Zuleyka Rivera

La ex Miss Universo Zuleyka Rivera recordó hoy que hace un año ya de su participación en el viral video musical de "Despacito" de Luis Fonsi y Daddy Yankee.

"Wow ya ha pasado un año desde que grabé el vídeo de #despacito. Recuerdo que después que baile todo el día en las grabaciones justo cuando terminamos me doble un tobillo caminando en sandalias ahí fue que me di cuenta que no se manejar zapatos bajitos", (sic) escribió la exbeldad boricua en sus redes sociales.