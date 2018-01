Keylla da más detalles de su salud

La periodista de Noticentro Al Amanecer Keylla Hernández compartió a sus seguidores en las redes sociales más detalles sobre su salud.

Hernández indicó que hoy durante una visita médica el oncólogo "me dio los resultados y estoy muy cerca de los parámetros normales de marcador de tumor. Eso es grandioso. Ustedes son parte de mi proceso y por eso se lo comparto. Pude salir de la oficina , casi dando brincos".

La comunicadora agradeció las oraciones y el apoyo del pueblo boricua durante este proceso difícil de salud. "Hoy les doy GRACIAS. Ustedes saben que soy una mujer de fe, una que aumenta y se hace gigante días como hoy. Grito de agradecimiento a nuestro Dios Todopoderoso por que me esta usando para que creamos mas en el. Le pedí que me enseñara el camino, y por el me ha llevado. Sé, entiendo que no es correcto proclamar que estoy Cancer free aun, pero me siento tan cerca de decir que le estamos dando bien duro al Cancer y que con esa fe enorme y confianza que tengo en Dios, llegaré a ser una viejita sandunguera", (sic).

"Sentía un deseo enorme de decir GRACIAS DIOS !!! Y así lo hice. Fui a una Iglesia cerca del hospital que estaba cerrada, pero Dios se las arregla y nos sigue complaciendo. Me la abrieron y así fue como sentí una paz profunda por que no hay lugar mas alto que estar a sus pies. Frente al Santísimo le agradecí la transformación que vive mi espíritu y mi cuerpo y la legión de ángeles que tiene puesta a mi alrededor que no paran de orar. Esas oraciones suyas son mi mejor medicina !! Sigamos creyendo en el!! Es nuestro médico siempre y en cada esquina proclamo su gloria. Mi sanidad total esta en mi mente ya y la declaro en su nombre !! Amen. Los quiero con el alma !!" (sic), declaró Hernández en un extenso mensaje a través de su cuenta de Facebook.

El pasado mes de octubre, Hernández anunció que comenzaba un nuevo tratamiento en Puerto Rico.

La comunicadora recibía asistencia médica en el Moffitt Cancer Center en Tampa, tras combatir cáncer de pulmón.