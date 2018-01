Lin-Manuel Miranda se une a otros artistas que entregarán regalos a niños

Luis y Luz Miranda, padres del galardonado actor, escritor y compositor Lin-Manuel Miranda, se unirán al actor Carlos Ponce y artistas y presentadores como Raymond Arrieta, Saudy Rivera y Alexandra Fuentes para entregar juguetes a los niños y familias que se presenten a Placita de Güísin.

Este espacio recreativo fue inaugurado por Lin-Manuel y su familia como un obsequio a Vega Alta y Puerto Rico el año pasado.

El evento formará parte de la campaña “Toys4PuertoRico” (Juguetes por Puerto Rico), liderada por Lin-Manuel, Hispanic Federation, R.Evolución Latina y otras organizaciones.

En total, la campaña realizada a nivel internacional recolectó más de 40,000 juguetes que serán distribuidos a miles de niños entre el 4 y 14 de enero de 2018, en 46 lugares distintos a través de la isla y comunidades de puertorriqueños recién llegados en Estados Unidos.

“Una de las experiencias más memorables y extraordinarias que recuerdo de la infancia, es recibir regalos para el Día de Reyes, una tradición que aún continuamos en mi familia. Agradezco a las miles de personas en todo el mundo que cooperaron con esta iniciativa de brindar alegría a niños y familias después del huracán María”, expresó Lin-Manuel.

Mientras que se realizan los eventos comunitarios de distribución de juguetes en Puerto Rico, el propio Lin-Manuel participará simultáneamente en un evento de distribución de juguetes a los niños damnificados en el Centro de Ayuda a Familias Migrantes Puertorriqueñas que ha abierto el gobierno municipal de la Ciudad de Nueva York para apoyar a las miles de familias puertorriqueñas que se han mudado a la Gran Manzana tras el huracán María.

El evento en Nueva York se realizará mañana sábado, 6 de enero. También habrá eventos de distribución simultáneos en comunidades de damnificados recién llegados en Chicago, Orlando, Boston, Danbury y otras ciudades.

La campaña “Toys4PuertoRico” es co-auspiciada por Toys R Us, Hispanic Federation y R.Evolución Latina, en colaboración con Comunicad y Ramón Tallaj, M.D.. En Estados Unidos también participan como co-patrocinadores el Wildlife Conservation Society, Just Play Inc. y FAO Schwartz.

El transporte de los juguetes en Puerto Rico fue posible por la organización sin fines de lucro “Just a Bunch of Roadies”.

La lista de fechas y centros de distribución, abiertos a prensa y público general en Puerto Rico, es el siguiente:

Placita de Güísin, Vega Alta, 1:00 PM (con Luis and Luz Miranda, Carlos Ponce, Raymond Arrieta, Saudy Rivera y Alejandra Fuentes);

Aspira de Puerto Rico, Loíza, 1:00 PM;

R.Evolución Latina, Tallaboa, Peñuelas, 10:00 AM;

Protectores de Cuenca, Peñuelas, Guánica, Añasco, Yauco.

Domingo, 7 de enero

Barrio Buena Vista, Bayamón, 9:30 AM a 12 mediodía (habrá Batucada);

Hotel La Concha, Condado, 1:30 PM (presentación especial de El Trotamundos para los niños pacientes de cáncer);

Centro MAM, Carolina;

Connected Life Church, Residencial Luis Lloréns Torres, San Juan.

Martes, 9 de enero

Escuela Segunda Unidad Cacique Majagua, Bayamón.

Sábado, 13 de enero

Centro Sor Isolina Ferré, Caimito, San Juan 10:00 AM.

Domingo, 14 de enero

Centro Comunal de Juan Asencio, Aguas Buenas, 10:30 AM.