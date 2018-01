Habla mujer que aseguran fue amante de Gabriel Soto y tuvo una hija de él

Vero Córdoba, la mujer señalada de ser amante del actor Gabriel Soto y de tener una hija con él, habló en exclusiva vía telefónica en el programa El Gordo y La Flaca.

Córdoba aclaró que las fotos que aparecen publicadas en un artículo de la revista Tv y Novelas si son reales.

Y es que de acuerdo con la joven, Gabriel y ella se conocieron hace muchos años cuando estaban grabando la novela La fuerza del destino.

"Nos hicimos amigos y fue así donde lo conocí. Yo participé algunas veces como extra en la novela", dijo.

Sin embargo, la rubia negó el haber tenido una relación íntima con el galán de novelas.

Sobre su hija de 5 años, dijo que Gabriel no es el padre.

Además sobre el crecimiento de su salón de belleza esta negó que se deba a la ayuda económica brindada por el actor mexicano.

Sobre la controversial publicación esta aseguró que ni siquiera ha visto la revista completa y de igual manera negó que el actor le habría regalado un auto último modelo.

Ante preguntas de si estaría dispuesta a someter a su hija a una prueba de ADN para descatar que el actor sea el padre, Córdova dijo que "no es necesario y jamás cometería eso. Él sabe muy bien y todo el mundo sabemos que no es verdad. Se me hace algo muy triste y muy cruel. No sé con qué intención hicieron llegar esas fotos, la persona que armó esta historia no sé cual fue su intención. No me voy a seguir prestándome. Lo estoy haciendo horita para dejar claro lo que está pasando. Para desmentir lo que están diciendo ahí. Les están haciendo daño a sus hijas y a mi hija a mi familia, no es justo", manifestó.

De igual forma, desmintió el que la exesposa del actor Geraldine Bazán se haya comunicado con ella y le haya amenazado. "No, yo jamas he hablado con ella".

" si si son reales.