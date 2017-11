Molusco pasa tremendo susto en vuelo de Miami a P.R.

El locutor de radio y comediante Jorge Pabón 'El Molusco' ha pasado un gran susto en un vuelo de camino a Puerto Rico después que el avión tuviera que aterrizar en Punta Cana, República Dominicana, para recargar gasolina y esperar el paso del mal tiempo en la isla.

Sin embargo, eso no fue todo lo que le sucedió.

Según Sixto George, productor del Gordo y la Pelúa, luego de pasar a las 2 de la tarde por encima del Aeropuerto Luis Muñoz Marín y no poder aterrizar, viajaron hasta la isla hermana y regresaron a suelo puertorriqueño a eso de las 4:05pm. No obstante, la puerta del vuelo 1254 de la aerolínea American Airlines no quizo abrir y estuvieron una hora y 15 minutos encerrados en la nave.

De acuerdo con George, hace cinco minutos fue que lograron abrirla.

"Esto ha sido una experiencia de locos. Molusco está cagado aquí. Ya la gente se está desesperando…. De verdad esto ha sido horrible", describió a Metro George.

En el vuelo estaba Molusco, Robert 'Yoyo Ferrán', Pamela Noa, George y el grupo de filmación que estaba con ellos en Las Vegas, donde esta semana se celebraron los Latin Grammys.