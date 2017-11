De luto clase artística en América

Medios internacionales reportan que el veterano actor estadounidense Earl Hyman y el mexicano Claudio Báez fallecieron hoy.

Hyman fue conocido por su papel como Russell Huxtable en el Show de Cosby y falleció a los 91 años.

Por su parte, el latinoamericano murió a los 69 años tras un padecimiento pulmonar. Este fue uno de los grandes villanos en melodramas noventeros como ‘Dos Mujeres y un camino’ al lado de Laura León y Bibí Gaytán, así como también en 'El Premio Mayor', junto a Carlos Bonavides.

