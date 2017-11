Revive la presentación de Residente en los Latin Grammy

Residente encendió los premios Latin Grammy 2017 al interpretar su nuevo tema "Hijos del Cañaveral" dedicado a su Isla Puerto Rico.

"Este tema se lo dedico a mi país, Puerto Rico. Hemos venido a decirles aquí que Puerto Rico no se levanta, porque siempre ha estado de pie", dijo el cantautor boricua antes de entonar la emotiva canción.

Escucha aquí la presentación de René Pérez junto a la Sinfónica de Puerto Rico:

Tras la impresionante presentación, los usuarios en las redes sociales halagaron el espectáculo artístico del talento puertorriqueño.

Seriously Residente siempre me deja sin palabras! He’s that good in his performance! #LatinGRAMMY pic.twitter.com/8wORsjP8ig

— Mikayla Garcia (@Ame_024) November 17, 2017