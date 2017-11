Shannon de Lima rompe el silencio sobre su romance con Canelo

En la segunda parte de la entrevista a Shannon de Lima, la ex esposa del cantante boricua Marc Anthony, rompió el silencio sobre su fugaz romance con el boxeador mexicano Canelo Alvarez, luego de su divorcio.

Pero antes de hablar de lo que pasó con el deportista, De Lima aclaró que siempre tiene una buena relación con sus ex.

"Siempre, es que yo no peleo con nadie. No tengo nada con Canelo, también. Le tengo mucho cariño".

Ante el cuestionamiento del reportero de Despierta América, de que si fue una relación rápida, esta contestó "Sí, rapidito. Bueno, como aveces tú no conoces a la gente y no funciona, pero él es muy buena persona, le tengo mucho cariño", reiteró la modelo venezolana.

Sin embargo, prefirió dejar detalles en privado.

Sobre lo que provocó la ruptura con el salsero boricua dijo que "De verdad que no funcionaron las cosas. Nos llevábamos muy bien y de repente las cosas no estaban funcionando como queríamos, pero seguimos siendo super amigos".

Además insistió en tenerle cariño a él y a sus hijos, y que tienen una relación "increíble".

"Yo le tengo muchísimo cariño. A sus hijos, son 7 años", dijo la modelo quien aseguró que la amistad y el cariño permanece, pues "hablo con ellos, les tengo mucho cariño, son mi familia".

Asimismo reiteró que no existe rivalidad entre ella y las ex de Marc. "Nos juntábamos y no pasa nada. Jennifer venía con su novio a la casa, íbamos a los cumpleaños juntos, no pasa nada".

De Lima, quien describió su tiempo con Marc como un "feliz", contó que una persona en común fue quien los presentó. "Se dio, nos fuimos hablando. Fue algo relajado como se conoce todo el mundo. Comenzamos a hablar y lo demás es historia".

"Somos super amigos, lo quiero muchísimo", al mencionar que hace poco vio a Marc en el cumpleaños del hijo de esta.

"Aveces las cosas no funcionan, y nada le tengo muchísimo aprecio. No es tan dramático como dice la gente, es más te mando un beso", expresó ante las cámaras del programa por Univisión desde la comodidad de su hogar.

De Lima y Marc estuvieron 5 años juntos, tres de novios y dos de casados.