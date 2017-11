Shannon de Lima habla por primera vez de Marc Anthony

Shannon de Lima, la ex esposa del cantante boricua Marc Anthony, habló por primera vez de cómo fue su relación con este, a casi un año de su divorcio.

"A Marc lo conocí en Las Vegas, de casualidad en los Latin Grammy en 2011", reveló la modelo venezolana en entrevista con el programa Despierta América.

De Lima contó cómo fue que Marc le conquistó. "Marc era, es muy detallista, pero con su música, te voy a ser honesta, yo no era fans de la música de Marc, osea sí me gustaba la salsa, pero no era que lo conocía tanto, y después de ahí fans número 1".

Sobre el beso con JLo en público, del que se especulaba que fue el detonante del fin de su relación.

"Definitivamente no fue el beso. Fue un beso famoso, que se cumple un año dentro de poquito. No, pero ya nosotros teníamos ya tiempo, más o menos un mes separados".

La entrevista completa saldrá mañana en Código Segura.

Mira el video de la primera parte de la entrevista aquí: