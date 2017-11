Regresa cargado de ayuda Lin-Manuel Miranda

El destacado artista de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, dijo hoy que todos sus proyectos musicales están en pausa para dedicarse completamente a ayudar en la reconstrucción de Puerto Rico por el azote del huracán María.

"Tengo un par de cosas obras y canciones, pero todo está a un lado", sostuvo Miranda en una rueda de prensa, donde anunció junto a la Federación de Hispanos la entrega de 100.000 dólares a siete organizaciones locales sin fines de lucro para que continúen con sus misiones sociales.

After we unveiled the new mural, we handed out hot meals in Vega Alta…I saw old friends, my grandfather's old colleagues…

🇵🇷🇵🇷🇵🇷🇵🇷🇵🇷🇵🇷🇵🇷 pic.twitter.com/xt9yLrWPTn — Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) November 7, 2017

Miranda dijo que aunque tiene en agenda proseguir escribiendo otras obras musicales y canciones, durante sus vacaciones -que coincidieron con el paso del huracán María sobre Puerto Rico- compuso el tema "Almost like praying", que ha sido descargado más de 100.000 veces y busca recaudar fondos para reconstruir a la isla.

"Estamos en el momento de la reconstrucción. Hemos recibido dinero de todo Estados Unidos y hasta de más de 30 países. El esfuerzo ha sido increíble. Yo sé que a veces aquí en la isla se sienten solos, pero no están solos. Mucha gente alrededor del mundo los están apoyando", enfatizó el artista.

Detalló que parte de los esfuerzos económicos provienen de las descargas digitales, así como de niños que envían correspondencia con 36 dólares en monedas de cinco centavos, mientras que otros han montado puestos callejeros de venta de limonadas, entre otros.

"Voy a seguir gritando. Nuestro trabajo es poner a Puerto Rico en la conversaciones de todos. Vine ahora y un mes después vamos a seguir hablando por Puerto Rico y ese es el trabajo para el futuro", indicó.

Recordó que "Almost like praying", canción para lograr fondos para la isla, la escribió el día después del paso del huracán María, con el fin de incluir los 78 municipios de Puerto Rico y para la cual contó con destacados artistas, que incluyen Jennifer López, Marc Anthony, Luis Fonsi, Juan Luis Guerra, Gilberto Santa Rosa, Tommy Torres, entre otros.

"Sentía que el título de la canción era muy apropiado, porque cuando pasa una tragedia, con 'pensamientos y oraciones', no es suficiente", explicó Miranda, al recordar los mensajes que leía en las redes sociales de puertorriqueños en EEUU preguntando por sus familiares en la isla con los que no tenían comunicación.

"En ese silencio, todo el mundo quería hacer algo. Fui a Miami, Los Ángeles y Nueva York a grabar. Todo ese dinero va directo a Puerto Rico", enfatizó Miranda, quien incluyó en el tema un pedazo de la película premiada "West Side Story".

Miranda anunció además que participará el próximo día 19 en una marcha por la unidad en Washington DC, que arrancará desde el Capitolio hasta el Jefferson Memorial, y donde se espera la asistencia de, al menos, 5.000 puertorriqueños.

Por otra parte, las siete organizaciones sin fines de lucro que recibirán la ayuda de 100.000 dólares son Beta Local, el Centro de Microempresas y Tecnologías Agrícolas de Yauco, Centros Sor Isolina Ferré, el Proyecto Enlace Caño Martín Peña, Para La Naturaleza, el Programa de Educación Comunal de Entrega y Servicio y Protectores de Cuencas.

With the Mayor and First Lady of Toa Alta at their supply center–van full of food supplied by @HispanicFed…YOU did that! 🇵🇷🇵🇷🇵🇷 pic.twitter.com/qhLfuFvf6P — Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) November 7, 2017

Lunch with the mayor of Dorado!

🇵🇷 pic.twitter.com/m6NIkuAvTZ — Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) November 7, 2017

Had an amazing tour and conversation with Mayor @CarmenYulinCruz and her work in San Juan. Gracias! pic.twitter.com/roxl105SB8 — Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) November 7, 2017

Here with members of the US Coast Guard (which Hamilton founded!) in @chefjoseandres kitchen

🇵🇷 pic.twitter.com/HhhSaOZqjy — Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) November 7, 2017

Did we make sandwiches for @chefjoseandres?

YUP.

Did I use too much mayoketchup?

Hahahahahah THERE'S NO SUCH THING AS TOO MUCH MAYOKETCHUP🇵🇷 pic.twitter.com/78JVdLWRZx — Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) November 7, 2017