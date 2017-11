Carlos Correa le rompe el corazón a niña

El campeón de los Astros de Houston, Carlos Correa compartió un tierno video en Twitter de una niña que le derritió el corazón.

Y es que la pequeña dice estar con el corazón roto tras enterarse del compromiso de Correa con su novia, Daniella Rodríguez.

Por su parte, la estrella boricua escribió en la red social junto al video que su prometida le dijo que "me comparte solo contigo".

Mientras, Correa comenzó una búsqueda para dar con la niña y conocerla.

My heart is melting 💗 @DaniellaRdz1 said that she can share me only with you 😂 retweet so I can meet this cute little girl 😊 pic.twitter.com/7gwjXLsnqa

— Carlos Correa (@TeamCJCorrea) November 5, 2017