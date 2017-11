Curiosa reacción de David Ortiz a pedido de matrimonio de Correa

El pelotero dominicano David Ortiz tuvo una curiosa expresión al ver la propuesta matrimonial, efectuada poco después de que el equipo de Correa, Astros de Houston, se coronara campeón de la Serie Mundial de Grandes Ligas.

Aunque no emitió un comentario en particular, el gesto del miembro del Salón de la Fama —colgado en la red social de Twitter— no fue bien recibido por muchos de sus seguidores, que lo tildaron de “frío” o de querer buscar pauta.

El pedido del pelotero a la reina de belleza ha generado múltiples reacciones.

Recientemente, un comentarista deportivo llamó "idiota" al pelotero boricua por desear casarse a los 23 años con su novia de ascendencia Mexicana.