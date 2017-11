Kim Kardashian a Jennifer Lawrence: "Yo no tiro pedos, ¿de qué estás hablando?"

La actriz y ganadora del Oscar, Jennifer Lawrence entrevistó a la empresaria y socialité Kim Kardashian en el programa de Jimmy Kimmel, y logró que esta se confesara y revelara algunas intimidades de su familia y matrimonio.

Una de las preguntas que le hizo Lawrence a Kim era si ella y su esposo, Kanye West, se tiraban pedos cuando estaban juntos, interrogante a la que Kardashian contestó contundentemente: "Yo no tiro pedos, ¿de qué estás hablando?".

Entre los secretos que dio a conocer de su marido es de la facilidad con la que este se queda dormido en cualquier lugar.

De otra parte, Kim compartió que hace unas semanas, la protagonista de 'The Hunger Games' fue a cenar a casa de su mamá, Kris Jenner, donde supuestamente Lawrence se metió en el clóset de Jenner y le insistió a Kim que llamara a su esposo, pues ella quería que Kanye West le sirviera de estilista.

"No estoy bromeando", dijo la socialité, al tiempo en que aseguraba que tuvo que pedirle a su marido que no subiera al clóset, porque Lawrence estaba desnuda, esperando a que la vistieran.

Entre otros temas, Lawrence le preguntó a Kim si ha hablado con el exconfinado OJ Simpson, quien fuera uno de los mejores amigos de su padre, Robert Kardashian.

Kardashian aseguró que no ha hablado con Simpson y no está en sus planes preguntarle si realmente fue él quien mató a su exesposa y al amigo de esta. "Por respeto a sus hijos, trato de no tocar el tema", sostuvo la madre de North y Saint West.

El exdeportista fue acusado por el asesinato de su exesposa Nicole Brown y un amigo de esta, Ron Goldman. De esas imputaciones, Simpson fue declarado "no culpable".

La actriz sustituyó al conductor Jimmy Kimmel, quien se encuentra fuera de su programa ya que estaban operando a su hijo.