Gaby Espino habla de J Balvin

La actriz venezolana Gaby Espino, rechazó en el programa ‘Suelta la Sopa’ ser pareja del reguetonero J Balvin, luego de que este en redes sociales publicara un video asegurando que Espino es su "novia".

A preguntas que si le molesta este tipo de bromas, Espino respondió: "No, sino que ya está un poquito largo y le han dado lugares como en todas las plataformas y todo, y no es cierto. Osea de verdad el día que yo tenga una pareja o algo no tengo por que negarlo, por ahora estoy soltera, estoy tranquila, dedicada a mis hijos a mi trabajo. No estoy con nadie", aseguró la actriz.

Los rumores de un romance entre el cantante colombiano y la actriz surgen tras descubrirse mensajes de Balvin, en las fotos que ella publica en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, en una entrevista a Espino le preguntaron cuál era su relación con Balvin.

A lo que esta dijo que: “solo es mi amigo”, desmintiendo el supuesto romance.