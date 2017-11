Sentencian a Alberto Stylee a 12 años de cárcel

(PARTE 1) Confieso que tenia depositada toda mi confianza y mi esperanza en la más alta Dignidad de la justicia Colombiana , como es la Corte Suprema, pero he sufrido la más grande de las decepciones y no lo afirmo porque me Haya ratificado la condena. Lo sostengo por la pobreza jurídica y por la abierta y manifiesta contradicción entre su carta política y normas procesales y lo decidido en la demanda, donde se da un enorme divorcio entre la virtud probatoria que emerge del contenido objetivo de la prueba y lo que la Alta Corporación consignó en su decisión . Un solo ejemplo , la Corte admite como Cierto que el señor Henao Moná no me conocía y ni quiso saber quien era durante mi presentación esa noche y sin embargo dice , que fue contundente en identificarme como su agresor. Pregunto cómo lo hizo si no sabía quién era yo? Además fue algo que ocurrió en la Oscuridad y este estando bajo los efectos del licor ? Y cómo hace la corte para desconocer lo que expresa el propio Henao Moná que en paz descanse , que quien le disparó fue alguien de camisa blanca y que el de buzo negro y gorra que estaba en el escenario no lo agredio y yo era precisamente el que vestía de buzo negro y gorra? Eso evidencia que soy inocente y que la corte erró gravemente. Y otra pregunta , dos testigos que bailaban mi Música que yo cantaba en vivo y me imitaban y vieron que yo no dispare , que seriedad puede tener un argumento de la corte que es irrelevante esa contundente declaración ,Por el solo hecho que estos manifestaron no haber visto quién fue el autor de esos disparos, acaso lo importante Y relevante no es , el haber sido testigos que no dispare ? Y además carecer del Don de ubicuidad ? Tristemente con argumentos de esa índole y naturaleza hoy sufro de una terrible injusticia. Un mismo familiar del joven (El TÍO) de Henao Moná que ocupa un cargo público en La Ciudad de Medellín , estando yo allí ,se me acercó y me ofreció disculpas , por la acusación Manifestándome que sabían que yo era inocente . Estoy seguro que la familia del Joven saben de mi inocencia y el que ha estado persiguiendo una condena con fines económicos y publicitarios es su abogado Doctor Moncada.

