Actor Jeremy Piven es denunciado de acoso sexual

El actor Jeremy Piven de la serie "Entourage" fue denunciado por la modelo Ariane Bellamar de haberla acosado y manoseado en dos ocasiones, reportan medios estadounidenses.

A través de su cuenta de Twitter Bellamar tuiteó a Piven: "¿Recuerdas cuando me arrinconaste en tu trailer, durante las grabaciones de Entourage? ¿Recuerdas cuando me agarraste los senos en el sillón sin pedir permiso? ¿Recuerdas cuando traté de irme pero me agarraste de mi trasero, te miraste al espejo y dijiste que hacíamos una 'hermosa pareja'?", escribió Bellamar junto al hashtag "#MeToo", creado para que las mujeres que sufrieron algún tipo de acoso o abuso dieran su testimonio en las redes sociales.

Además, Bellamar señaló que Piven había hecho algo similar con ella durante una fiesta en la Mansión Playboy, y le advirtió que tiene forma de probarlo.

"Y no intentes negarlo, señor. HBO nos tiene juntos en sus grabaciones y estoy segura de que Sprint tiene copia de tus abusivos y explícitos mensajes", sostuvo la actriz.

Al momento, Piven no ha hecho expresiones sobre la acusación y su cuenta en Twitter está inactiva desde el domingo.