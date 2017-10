Gaby Espino y Jen Carlos Canela se tienen cariño

La actriz Gaby Espino habló sobre la relación cordial que mantiene con el padre de su hijo, el cantante Jen Carlos Canela

Según con el portal Feedlatino, Espino reveló en entrevista que le es muy fácil llevarse con su ex, ya que ambos se tienen un gran cariño.

"Dos personas que se amaron tanto y que tuvieron hijos y que fueron tan felices, si ya deciden no estar como pareja, no porque no se quieran, o sea, nosotros no es que no nos queramos y nos respetemos muchísimo porque tuvimos una vida juntos y la vamos a tener por siempre", aseguró la actriz.

Asimismo dijo que tenía muy claro que esto le hace bien al hijo que tienen en común.

“Lo que te puedo decir es que no seamos egoístas, como adultos, más bien, pensemos en nuestros hijos, que es lo más importante, no sabes lo felices que son los hijos cuando ven a sus papás están felices entre ellos, a pesar de ya no ser pareja” reveló.

Para Espino el separarse de sus hijos, Oriana y Nickolás, es lo más dificíl que se le hace para poder realizar sus nuevos productos.

La pareja de actores se separó hace tres años.