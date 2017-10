El cantante puertorriqueño Chayanne abrió su baúl de los recuerdos y decidió compartirlo con sus seguidores en las redes sociales.

"Abrí el baúl de los recuerdos y me encontré con esta foto en uno de mis encuentros con ustedes mis fans", escribió el intérprete "Qué me has hecho" junto a la vieja foto que publicó en su cuenta de Instagram, donde se le ve con un look más juvenil.