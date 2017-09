Kim Kardashian clama por ayuda a Puerto Rico

La socialité estadounidense Kim Kardashian ha pedido ayuda por Puerto Rico, luego de ver una imagen de la isla tras el paso del huracán María, que le ha "roto el corazón".

Así lo expresó en un post que compartió a través de las redes sociales: "Esta imagen me rompe el corazón Voy a donar a Puerto Rico y ayudarles a obtener la comida y el agua que necesitan desesperadamente. ¡Por favor done!", escribió Kardashian junto a la foto que compartió en su cuenta de Twitter.

A una semana del embate del huracán María por la isla, son muchos los famosos que se han solidarizado y han aportado su granito de arena para ayuda a Puerto Rico.

This picture breaks my heart! I will be donating to Puerto Rico and help them get the food & water they desperately need. Please donate! pic.twitter.com/l3kOXifa1I

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) September 26, 2017