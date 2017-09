Apiádate de nosotros mi Dios… recuerdo el huracán Hugo como si fuera hoy y claramente Maria se pinta mucho peor. Con el corazón a millón… Puerto Rico, Dominica and all the islands where this horrific thing is passing by, orando por todos 🙏

A post shared by roselyn sanchez (@roselyn_sanchez) on Sep 18, 2017 at 8:08pm PDT