Marc Anthony reacciona a rumores de boda entre JLo y ARod

"Espero me inviten a la boda", así dijo Marc Anthony, cuando fue abordado por la prensa estadounidense sobre los rumores de boda entre su ex Jennifer López y Alex Rodríguez, tras las declaraciones de esta en la publicación de la nueva edición de Hola US.

El salsero boricua salía del restaurante Viva Hollywood junto a su novia, la modelo italiana Raffaella Modugno, cuando el sitio de farándula TMZ le preguntó si: "¿Irías a la boda de una ex? Hay rumores de que viene una boda. ¿Hay algún evento importante por ahí?". A lo que Marc respondió sonriente: "Bueno, espero me inviten".

En la entrevista con Hola US, JLo confesó que todas sus relaciones amorosas, "estuvieron llenas de amor y aventuras, pero esta es la primera relación en la que uno hace mejor al otro" y aseguró que "esto es amor puro y real".