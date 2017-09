Bad Bunny se solidariza con víctimas de Irma

Benito Martínez, mejor conocido como Bad Bunny, se unió al aluvión de donaciones solidarias para ayudar a las víctimas que ha dejado a su paso el huracán Irma en la zona Este de Puerto Rico.

El interprete urbano realizó el día de hoy importantes aportaciones en los pueblos de Luquillo, Rio Grande y Loíza, localidades donde familias han tenido que abandonar sus hogares por los daños ocasionados.

Las donaciones para la recuperación de esta zona devastada contaron con 15 certificados valorados en $1,000 cada uno.

Un total 15 familias, residentes de los pueblos mencionados podrán comprar materiales y reparar la infraestructura de su hogar.

Desviando un poco la ruta el cantante llegó a las 8:00 a.m. al barrio Almirante en Vega Baja, lugar donde nació y creció. Bunny, no ha dudado en colaborar, y es evidente que el cantante ha mostrado su preocupación y su apoyo con los afectados en el barrio que lo vio crecer. Almirante todavía no tiene agua ni luz. Esta iniciativa contó con un Oasis de agua, entrega de agua embotellada y alimentos no perecederos.

"Todos debemos de aportar nuestro granito de arena" expresó Bad Bunny. "Estoy agradecido de poder hacerlo”, concluyó.

Los esfuerzos de esta iniciativa se realizaron mano a mano con Buena Vibra Group y Hear This Music, casa productora del artista.