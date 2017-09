Lili Estefan se separa de su esposo

La presentadora de televisión Lili Estefan se separó de su esposo tras 28 años de matrimonio, así lo publicó hoy la revista People en Español.

La noticia fue revelada en exclusiva a la revista por la propia comunicadora cubana. “Esta no ha sido una decisión tomada a la ligera", comunicó Estefan, la cual aseguró que ha sido muy "dolorosa".

"Definitivamente siento que es lo que debo hacer, siempre pensando en el bienestar de mis dos hermosos hijos, el tesoro más preciado que me ha dejado esta relación”, expresó.

De acuerdo con la revista de farándula, personas cercanas a la conductora del Gordo y la Flaca divulgaron que esta "está devastada" ya que supuestamente existen unas fotos de Lorenzo Luaces con otra mujer".

Luaces es un empresario cubano y tiene con Estefán dos hijos: Lorenzo, de 17 años y Lina, de 15 años.

Hace un año, según People, Estefan había compartido que “mientras más años paso al lado de mi marido me doy cuenta que él me ha dejado ser yo. El negocio de nosotras no es fácil. Él ha hecho todo el esfuerzo del mundo porque es una persona tímida”, ya que a este no le gustaba que lo conocieran o que le dijeran en la calle si era esposo de la rubia cubana. "Él no es un hombre que nació para esto".