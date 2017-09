Satisfecho Julián Gil con nueva cifra de pensión para Matías

No es un premio ni un trofeo, es el resultado de meses de abuso e injusticias. De la "cifra astronómica" que se pretendió en un comienzo, se me fijó una cantidad menor de pensión alimenticia para mi hijo Matías. He luchado por los derechos de mi hijo y míos, y hoy se empieza a hacer justicia. Esperamos y seguimos confiando en la justicia mexicana para que se resuelva el tema que tiene que ver con la convivencia sana que pido para poder ver a Matías. Espero todo se resuelva pronto y poder compartir con él lo antes posible. Terminando así este caso civil . Y esperado la entrevista a la abogada mintiendo y sus próximos movimientos para tratar de seguir manchando mi imagen . Justicia 🙏🏼

