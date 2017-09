Joven de Luquillo protege a su yegua de Irma en su Lexus

A un joven en Luquillo no le importó tener que sacrificar su auto de lujo para salvaguardar la vida de su pequeña yegua del poderoso huracán Irma durante su paso en la isla.

A través de un video en Facebook, el joven identificado como Peyo Cardé compartió el momento en que subió al equino dentro de su guagua Lexus para transportarla hacia su hogar y protegerla de los daños que pudiese causarle el huracán categoría 5.

"Bueno, muchos me han vacilado por la locura que hice. En realidad fue un momento de ansiedad así que preferí traerme mi potranca para la casa. No tenía trailer, pues la monte en la Lexus. Como bien dije, lo material se reemplaza, una vida no! Pero sí, hay que reirse jajajajajaja", escribió el joven.