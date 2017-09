Supuesta prueba ADN revela que Matías no es hijo de Julián Gil

Un periodista reconocido en México aseguró que el pequeño Matías Gregorio no es hijo del actor Julián Gil.

"Se la voy a decir tal cual. No voy a decir, obviamente, mi fuente. Va haber una anulación del juicio, todo parece indicar, no lo podemos confirmar… que Matías no es hijo de Julián Gil. No lo podemos asegurar, pero es la información que tenemos", dijo Gustavo Adolfo como una información de última hora en el programa "De primera mano"

Este alude que una alegada prueba de ADN que se le practicó al niño no es compatible con el galán de telenovelas.

Por su parte, la periodista Ana María Alvarado sostuvo que Julián comunicó que la dicha prueba sí se haría, pero que aún no ha sido practicada.

