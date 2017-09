Puesta pal problema La Mami Sonya

La animadora Sonya Cortés estalló contra sus haters a través de las redes sociales, luego de que le bloquearan su cuenta de Facebook.

"Estoy bien enca… me tienen bloqueado mi Facebook para que yo no pueda hacer mis pu… live", dijo Cortés en un video en su cuenta de Snap Chat.

Visiblemente molesta la exlocutora indicó que desde la semana pasada le tienen su cuenta de face bloqueada, esto tras las quejas de sus haters: "Sí, porque ahora todo el mundo es santo… La gente, ay ofendida… Mire no entre a mis redes sociales puñe… No te gusta mis redes sociales, ni lo que yo digo pu… pa' que me sigues co… Odiosa la gente pu…".

"Me sacaron la mostra a pasear y la bicha, ca… envidiosos que son to"", continuó.

"Uno que lo que hace es jo… y jo… trabajando. No vivo del gobierno, no cojo cupones, pago mi plan médico, pago mis impuestos, pu… déjenme en paz", expresó Cortés.

Y es que esta aseguró estar "segurísima que todos esos hi… todos son gentes que viven del gobierno, tienen todo el tiempo del mundo para jo… con los demás porque no hacen un ca… Y uno todavía a estas alturas lleva años quemándose las pestañas del…".

A pesar de estar convencida de que "esto me va a traer problema", "si desahogarse con tanta pasión me va a traer problemas. Estoy puesta pal problema, puñ…".

Antes de finalizar la extensa grabación dijo: "que bueno que es viernes porque la que yo pienso coger hoy…".

Sobre la descarga indicó que "ya ustedes verán que siempre va a hablar el que menos puede, el menos indicado es el que me va a mondar por todo esto".

"Y eso que yo soy un ser de paz pero cúcame la bicha y cúcame la mostra, y cúcame cuca, ya ves como me pongo", concluye.