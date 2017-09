Multitudes recuerdan a Diana a 20 años de su muerte

LONDRES (AP) — Kathy Martin se sumó a la multitud de visitantes que dejaban ofrendas para la princesa Diana afuera del Palacio de Kensington el jueves, al igual que lo hizo hace 20 años.

La admiradora de Diana de 55 años recordó vívidamente el 31 de agosto de 1997. La despertó una llamada telefónica de un familiar en Australia que le decía que la princesa había muerto en un accidente automovilístico en París y de inmediato corrió al palacio con su hija y fue una de las primeras en dejar flores. Montones de personas más llegaron minutos después para dejar tarjetas, osos de peluche y montañas de flores.

Desde entonces Martin ha regresado cada año al Palacio de Kensington, donde Diana vivió una vez, para su aniversario luctuoso, Navidad y el natalicio de la princesa. El jueves llevó collages de fotos, poemas y un pastel decorado con el rostro de Diana que compartió con otros fans de la realeza.

“Era hermosa, cálida, atenta y humanitaria”, dijo Martin. “Conmovió a todo tipo de gente. Diana siempre le ponía a uno una sonrisa en el rostro y eso es importante para la gente”.

Las semanas previas al aniversario luctuoso han estado llenas de documentales de televisión e historias en diarios sobre la princesa y sus contribuciones al país y a la monarquía. Los hijos de Diana, los príncipes Guillermo y Enrique, aportaron su propio testimonio con varias entrevistas conmovedoras en las que hablaron del amor de su madre y el dolor por su muerte.

El jueves fue el turno de los plebeyos para recordar a la “Princesa del Pueblo”. Admiradores como Martin se reunieron en el palacio para conmemorar las dos décadas desde que la muerte de Diana desató u duelo dentro y fuera de Gran Bretaña. Los seguidores de la princesa comenzaron a rendirle homenaje antes del amanecer, colocando velas en forma de D a las puertas del palacio.

“Nunca la conocimos ni estuvimos cerca de ella, pero creo que tocó a tanta gente por ser quien era, por la forma en la que se comportaba en el contexto en el que vivía y por ser la persona en la que se convirtió”, dijo Mara Klemich, de 55 años, quien visitaba desde Sydney.

Guillermo y Enrique no tenían planeado participar en ninguno de los eventos del jueves. El miércoles recordaron a su madre visitando un jardín en el Palacio de Kensington donde ella solía caminar y conversar con los jardineros. Los príncipes y la duquesa de Cambridge, esposa de Guillermo, saludaron después a las personas que se dieron cita para la ocasión.

La princesa murió a los 36 años la madrugada del 31 de agosto de 1997. Iba en un auto Mercedes Benz que fue perseguido por paparazzi y terminó estrellándose contra una columna de concreto en el túnel del Pont de l\’Alma en París mientras iba a más de 100 kph (60 mph).

Diana, su novio millonario Dodi Fayed y su chofer murieron. Su guardaespaldas Trevor Rees-Jones resultó lesionado pero sobrevivió.

En París también se congregaron seguidores de la realeza en el túnel para recordar a Diana. Algunos lloraron.

“Han pasado 20 años pero hay gente que uno no olvida y ella es una de esas personas”, dijo Sylviane Rives, quien trabaja cerca del lugar. "Eso es lo que escribí en una pequeña tarjeta para ella”.

Quienes no fueron al palacio o al túnel expresaron su dolor y sus recuerdos en las redes sociales.

La codiseñadora del vestido de novia de Diana, Elizabeth Emanuel, tuiteó una fotografía de la princesa poco antes de llegar a la Catedral de San Pablo para su boda en 1981. En la imagen los diseñadores y las damas de honor ajustan la larguísima cola del vestido que se extendía tras la princesa.

“Pensando en los maravillosos momentos que pasamos con Diana y la gran alegría que trajo a nuestras vidas y las de todos aquellos que la conocieron”, expresó Emanuel.

Elton John rindió un homenaje y publicó una imagen en la que aparece abrazando a Diana mientras ambos sonríen.

El ícono del pop que interpretó la emotiva canción "Candle In The Wind" en el funeral de la princesa, escribió: "Hace 20 años el mundo perdió a un ángel #QEPD”.

A lo largo del día imágenes de hace dos décadas aparecieron en televisión e internet recordando al país este trágico evento. Fotografías aéreas mostraban la enorme cantidad de flores que fueron llevadas al palacio en ese entonces.

La intensa muestra de cariño del jueves probablemente no sea la última vez que el país llore a Diana, dijo Pauline Maclaran, coautora de "Royal Fever: The British Monarchy in Consumer Culture". Al igual que otros íconos culturales, como Marilyn Monroe o James Dean, Diana seguirá viva, incluso si la familia real ya dijo todo lo que deseaba sobre el tema.

“Quizá la nueva generación no se sienta tan identificada con ella”, dijo Maclaran. "Pero eso cambiará. … Los medios encontrarán nuevas formas creativas de reinventarla”.