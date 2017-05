Regresa Yulianna Vargas a Lo Sé Todo

Luego de dos semanas de ausencia, Yulianna Vargas regresó en la tarde de hoy, al programa Lo Sé Todo por Wapa como de costumbre.

La periodista de farándula confirmó el pasado jueves, que su ausencia correspondía a estar convaleciendo tras una situación de salud.

“Ya me siento muchísimo mejor, y el poder volver estar con todos ustedes, me llena de mucha alegría y energías. Los médicos me han autorizado a regresar a trabajar, siempre y cuando me mantenga cuidando mi salud”, dijo Vargas en declaraciones escritas.