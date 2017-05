Reacciona Yulianna Vargas tras ausentarse a Lo Sé Todo

La reportera de farándula de Lo Sé Todo Yulianna Vargas explicó la razón de su ausencia en las pasadas semanas en el programa de Wapa.

Mediante videollamada, la propia Vargas aclaró el asunto y confirmó que la ausencia se debe nuevamente a su convalecencia tras una situación de salud.

“Hace unas semanas enfrenté una condición de salud, y siguiendo las recomendaciones de mis médicos, estoy en casita tomando unos días de descanso para poder recuperarme por completo. Quiero antes que todo dejar claro que me encuentro muy bien gracias a Dios, y me siento tranquila y llena de deseos de poder regresar con ustedes” expresó la reportera.

Vargas aprovechó la intervención en el programa para dejar saber que próximamente regresará a sus funciones.

“Ya prontito durante los próximos días me estarán viendo nuevamente en sus pantallas, y estaré en la calle buscando esas exclusivas que tanto a ustedes les gustan. Le doy gracias a todo el equipo de producción y a Wapa TV por el entendimiento y apoyo, y en especial a todos mis seguidores y televidentes que se han preocupado y me han escrito por las redes sociales. Sus muestras de cariño me llenan de mucha alegría y energía”, concluyó.