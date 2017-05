Mónica Puig agradece a su madre por el apoyo

¡Comenzaron a llegar las felicitaciones de las figuras a sus madres!

La tenista boricua Mónica Puig Marchán publicó hoy en las redes sociales un mensaje hacia su madre, Astrid Marchán, dedicándole un “te amo” y agradeciéndole por todo lo que ha hecho en su vida.

“Happy Mothers Day Mom! I’m so thankful for everything you’ve done for me! You’re incredible in every way! I love you! # IGotItFromMyMama“, escribió la atleta.