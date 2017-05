Julian Gil: "Bien no estoy"

En entrevista con el programa “Hoy”, el actor argentino Julián Gil aseguró que las razones por las que ayer reaccionó a través de las redes sociales a las acusaciones de la demanda de su expareja Marjorie De Sousa por la custodia de su hijo , donde se le acusa de ser violento, que se drogaba y que se tenía que someter a pruebas psicológicas y toxicológicas, fue al ver cómo su familia sufre por las criticas.

Julián justificó que el post que subió en redes del parto del pequeño Matías fue “porque tengo que defenderme, yo sí quiero quedarme callado y quiero que se termine, por mí, por Marjorie, por la familia de Marjorie, por mis hijos, por Matías que va a leer esto más adelante. Pero tampoco me puedo quedar callado cuando veo a mi hija y a mi familia llorar por cosas que se están diciendo injustamente de mí”.

“Respeto mucho a Marjorie, tanto como mujer, como amiga y profesional que es, y cuando leo la demanda estoy seguro de que el bolígrafo que escribe es sólo para tener un beneficio legal”, sostuvo Gil.

El actor afirmó que su única adicción era a los refrescos y a los ejercicios. “Yo quiero creer que ella no tiene nada que ver en eso, sobre todo porque ella me conoce bien. Las personas que han trabajado conmigo me conocen”.

Gil dijo estar convencido de que “podré probar ante el juez que no es verdad, pero obviamente es un manejo de sus abogados sin escrúpulos queriéndome afectar mi imagen”.

Al mismo tiempo aprovechó el momento para pedirle a sus fans que dejen de atacar a la madre de su hijo menor.

“La gente se ha encariñado con Matías, es por eso que me gustaría pedir a la gente que dejara de atacar no a mí, sino a Marjorie. A veces la gente insulta a Marjorie, les que pido que no lo hagan porque es la mamá de mi hijo. Independientemente del problema yo les pido a todos mis fans que no hagan ataques, porque no saben lo que realmente pasa, eso sólo lo sabemos Marjorie de Sousa y Julián Gil“, expresó el artista.