Jay Fonseca aclara cumpleaños en La Fortaleza

El abogado y analista político Jay Fonseca aclaró en un Facebook live que asistió a la Fortaleza para sostener una reunión con la primera dama Beatriz Rosselló, y no para celebrar su cumpleaños.

“La primera dama me invitó a Fortaleza a una reunión y me pidió que buscara una fecha, donde en esa fecha pudieramos hablar y reunirnos. Y yo le dije, y me dieron para esta semana, y esta semana el día que tenía disponible para la mañana era hoy, y les mencioné de que era mi cumpleaños. La asistente me dijo perfecto no te preocupes vienes acá, y muy gentilmente y muy elegantemente la primera dama tenía un bizcochito y una avena de desayuno. Fue muy lindo de su parte invitarme. Así fue”, explicó Fonseca.

Además mencionó que le hizo entregó de un regalo a la primera dama: “un libro y un café del Mesón”.

“Ellos no me invitaron para celebrarme el cumpleaños. Ella me invitó para una reunión conmigo y era mi día de cumpleaños, y fui yo quien le dije que el miércoles tenía disponible, y le dije de causalidad, para que vean que para mí sí es importante: ‘voy para allá el día de mi cumpleaños"”, reiteró el presentador de Jay y sus Rayos X.

Esta mañana trascendió en redes sociales una imagen de Fonseca siendo recibido en Fortaleza por la primera dama y un bizcocho por motivo de su cumpleaños.