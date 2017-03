Dayanara Torres rompe el silencio sobre el beso de Marc y JLo

La ex reina de belleza Dayanara Torres habló por primera vez del pleito legal contra su exesposo el cantante boricua Marc Anthony por la pensión alimentaria de sus dos hijos.

“Eran días que tenía que enfrentar a mis hijos; cuando entraba [a casa del juzgado] cada vez me preguntaban ‘¿Ganamos mami? Por favor, dime si ganamos’. Y finalmente no se nos dio lo que queríamos, nos dieron más del doble de lo que estábamos pidiendo. Me siento feliz porque mis hijos no se merecen menos de eso”, contó Torres a People en Español, sobre el caso que se decidió en 2014 en una corte de Los Angeles.

“Para mí, ser madre es mi papel principal y dejé a un lado más o menos mi carrera”. “Ahora que están más grandes, Cristian ya tiene [16] años, Ryan tiene 13, siento que los puedo soltar un poquito. Ya el trabajo está empezando y me siento feliz. Los niños también quieren que haga lo que estoy haciendo”, dijo tras admitir que remotará su carrera profesional.

También reaccionó al beso que se dieron Marc y JLo durante su presentación en los premios Latin Grammy en presencia de sus hijos, donde aseguró que pasaron un mal rato.

“Qué pena que un momento de tanto prestigio perdiera calidad con todo lo que vino después”. “Ya mis niños están mucho más grandes y no puedo tapar el cielo con las manos”, manifestó la también actriz boricua.