¿Jackie Guerrido y Don Omar, amigos?

La presentadora de televisión Jackie Guerrido aseguró que su ex esposo Don Omar y ella son “superamigos”.

A pesar de su divorcio Guerrido aseguró a Despierta América que ambos se llevan muy bien.

“Somos superamigos, le tengo un gran respeto a él, a su familia. “Lo quiero muchísimo y el respeto es mutuo, que es lo más bonito”, dijo.

En las últimas semanas, Guerrido ha estado ocupando la silla de Bárbara Bermudo, en el programa Primer Impacto junto a Pamela Silva Conde.

La reportera del tiempo, confesó estar lista para el amor.

“Me di mucho tiempo para estar conmigo misma. Me di mucho tiempo. Me mudé a Los Angeles. Crecí como ser humano, como mujer, espiritualmente. Me di cuenta de lo que de verdad quiero en mi vida, lo que estaba fallando en mí como mujer”.

Esta también habló de su rol de abuela. “Es la bendición más grande. Ahora disfrutar de Melody es ver a mi hijo siendo un superpadre. Es completamente diferente y sé que las abuelitas en su casa van a estar de acuerdo conmigo. Los hijos se aman. Es el amor más grande del mundo. Los nietos no me atrevo a decir que se quieren más, pero va un poquito más allá. El trabajo se lo llevan sus papás, las amanecidas. Yo vengo a dar besos y apapachos”.