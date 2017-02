Se viralizan las miradas de Ivanka Trump a primer ministro de Canadá

El encuentro entre la hija del presidente de EE.UU. Ivanka Trump y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau en Washington ha provocado que los usuarios den rienda suelta a su creatividad a través de las redes sociales.

La razón, las penetrantes miradas de la hija de Donald Trump hacia el político canadiense durante su visita oficial a Casa Blanca, el pasado 13 de febrero.

Según reseñan medios estadounidenses, los usuarios en las redes sociales interpretan el contacto visual de Trump hacia Trudeau como “un deseo prohibido”.

