Sorprendida la Burbu por su embarazo

La animadora y locutora Angelique Burgos “La Burbu” reveló cómo fue que se enteró de su segundo embarazo.

“Constantemente estoy haciéndome pruebas, porque yo hormonalmente estoy bien a lo loco”.

Burgos aseguró que al ser tan irregular, para cuidarse se mantiene haciéndose “pruebitas, y ahí fue que nos dimos cuenta”.

Añadió que entre los síntomas que presentaba eran que sus senos le dolían bastante y a la hora de hacerle la lunchera a su hijo todo le estaba “yo le metía Ajax todos los días a la lunchera, tengo una muy mala barriga esta vez”.

Sobre la emotiva noticia esta dice que su hijo aún no lo asimila “Sahil todavía como que no lo asimila, él me dice, pero tú no estás gorda”.

En cuanto a su esposo Larry esta confesó que “me trata como si fuera una discapacitada. Me quiere hacer todo, todo, todo, pero él está bien contento”.

Burgos explicó que “no estaba preparada”, ya que estaba tomando suplementos y el médico le había dicho que el mismo podía hacerle dar un falso positivo.

“Yo no estaba preparada, yo tenía en mi mente de que yo tenía a Sahil nada más. Yo tenía mis problemas hormonales, y Larry tenía el conteo bajo. Nosotros nos hicimos la ilusión de que teníamos a Sahil, y fue un golpe de momento que me dijeran que sí estaba embarazada, pero lo amo, adoro lo que tengo en mi vientre y lo recibimos con muchísimo cariño”.