Reacciona Viroldo y Sunshine a salida de Maneco

El comediante Alfonso Alemán reaccionó a la salida de Wilson Torres “Maneco” del programa Pégate Al Mediodía por Wapa.

“Yo tengo otra forma de trabajar, y hago mis cosas de otra manera”, dijo al programa Lo sé Todo, Alemán, quien realiza el personaje de Viroldo junto a Torres.

“Yo le llevé el vestuario, porque tuvimos show el sábado pasado, fue un éxito total, quedó espectacular. Así que el que tiró fotos allí que guarde esa foto porque esa foto es un clásico, porque ese junte de nuevo yo creo que va a costar mucho dinero, porque no creo que sea tan fácil ese junte”, sostuvo Alemán.

Alemán aseguró que no ha habido controversias entre ellos.

“Wilson es mi pana, yo no tengo controversia con él. Cada cual toma sus decisiones y es responsable de lo que haga, si es bien o mal es responsable igual que yo. Somos panas e inclusive nos llamamos y lo menos que hablamos es de eso, él tiene sus cosas y yo tengo las mismas”

Este le deseó suerte a su compañero “donde quiera que vaya. Yo tengo otra manera de trabajar y nada en el futuro se sabrá qué pasó”.

A esto reaccionó el productor y comediante Sunshine quien contó que “Wilson simplemente desapareció”.

“Un día no lo vimos, desapareció como una semana, nadie supo de él y el viernes pasado lo llamamos: ‘¿mira tu estás enfermo?, ¿algo pasó?’ y nos dijo: ‘no, yo no voy más para allá’, pero yo nunca he hablado con Wilson”, sostuvo.

Indicó que hace tres semanas que no habla con el comediante y además reveló que había un contrato que se había vencido, pero que suponían que se iba a reactivar, hasta que este desapareció.

Sunshine resaltó que Wilson “es excelente”. “Es un excelente actor, un excelente libretista, de verdad no sé qué pasó. Le deseo mucha suerte, y que si sigue tirando cañones así como sigue tirando, no sé cuánto dure más en este negocio”.