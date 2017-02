Johnny Lozada le dice adiós a Despierta América

El animador puertorriqueño Johnny Lozada le dice adiós al programa Despierta América, publicó hoy People en Español.

Lozada será capitán del programa Pequeños gigantes USA, y estará junto a Giselle Blondet, Luis Coronel, Bianca Marroquín y Prince Royce.

“Estoy bien emocionado, es un proyecto nuevo, en donde me da mucha ilusión porque voy a trabajar con niños”, expresó Lozada en entrevista con La Opinión.

Según el exmenudo, no es la primera vez que trabaja con niños. “En México lo hice en dos novelas y sé cómo bregar con ellos, el hecho de que vaya a ser el capitán sorpresa ese que va a rescatar a aquellos niños que tienen mucho talento, pero que desgraciadamente los jueces no pudieron seleccionarlo porque era uno o el otro, y no podía hacer nada, ahí es donde entra Johnny Lozada”.

