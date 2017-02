Daniela Droz habla de Héctor Ferrer

La actriz y animadora Daniela Droz reaccionó hoy a los rumores sobre una supuesta relación con el expresidente del PPD Héctor Ferrer.

En el programa de hoy de La Noche Encima, Droz aclaró que esto es una “película que han armado”.

“Héctor es un gran amigo al que quiero muchísimo, es un caballero y sencillamente fuimos a cenar señores. Los amigos salen a cenar, a compartir y a conocerse”.

Sin embargo, dijo no tener “ningún problema que me vinculen con Héctor, lo quiero muchísimo, lo respeto y somos amigos hace mucho tiempo. Tenemos vidas muy ocupadas y de repente se da la oportunidad de ir a cenar. Señores, yo tengo derecho a conocer gente, a compartir y hablar, si se diera algo más adelante, pues que para bien sea, pero no existe, somos amigos”.