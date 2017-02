La huella de los latinos en los Óscar

Hace un año cuando los actores negros fueron excluidos de todas las categorías actorales para los premios de la Academia por segundo año consecutivo, la inconformidad se manifestó a través de un movimiento en redes sociales #OscarsSoWhite. Que fue desde despertar la conversación sobre el hecho y terminó en que varios actores cancelaran su asistencia en forma de protesta. Podríamos decir que al final, el movimiento tuvo éxito. Una semana después la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas le pidió a sus miembros más experimentados que incluyeran votantes diversos que doblaran la representación de las minorías para 2020.

Los nominados para la entrega de este próximo domingo fueron un ejemplo del cambio: Viola Davis, Naomie Harris y Octavia Spencer compiten este año por la presea en categorías actorales.

Tristemente, el problema de la diversidad no quedó resuelto con este cambio pues la comunidad latina no resultó ser representada en la escala ni de población que habita la Unión Americana ni en la que asiste a las salas de cine.

Más de una cuarta parte de las ganancias de la industria provienen de taquillas latinoamericanas y los hispanos constituyen el 17% de la población estadounidense. Sin lugar a dudas, los latinos somos una arista más de la población que debería estar representada en las producciones cada vez más globales que salen de Hollywood.

Sin embargo el año pasado la Universidad de California publicó un estudio en donde se analizaba que los latinos obtuvieron solo el 5% de los roles con diálogo dentro de las 100 películas que se produjeron en 2015.

Incluso durante la misma ceremonia, este año solamente dos latinoamericanos tomarán el escenario, Sofía Vergara, protagonista de una de las series televisivas más vistas en Estados Unidos y Diego Luna, protagonista de la más reciente película de la franquicia mundial que se ha mantenido activa durante más de 30 años. “A veces pareciera que la Academia solo voltea a ver a Europa cuando de incluir a extranjeros se trata”, comentó Axel Kutchevasky, comentador de los premios para TNT Latinoamérica.

El colmo es que aún cuando hay personajes escritos y pensados para latinos, son blancos quienes los interpretan. Tal y como sucedió con el personaje de Antonio “Tony” Mendez en la cinta “Argo” de 2012 que interpretó Ben Affleck o Jon Favreau haciendo un chef cubano para la cinta “Chef” en 2014.

Por su parte los actores latinos, nacidos y no en Estados Unidos, todavía se quejan de la limitación de personajes por los que pueden aspirar y luchan por interpretar aquellos que no caigan en los típicos estereotipos de un inglés mal pronunciado, que sean delincuentes o violentos.

Jay Hernandez, actor de ascendencia mexicana que participó en “Suicide Squad” comentó que “Sí, hay limitaciones en los personajes que puedes tomar. Durante muchos años me dijeron que esto estaba por cambiar y no cambia. He tenido que sacrificar muchos proyectos porque procuro alejarme de este tipo de personajes pues no quiero perpetuar este tipo de estereotipos negativos donde solo se ven a los latinos como delincuentes. Quiero demostrar que los latinos también somos actores, doctores, bomberos”.

Santiago Pozo, fundador de Arenas Entertainment, la compañía latina más antigua de Hollywood, escribió para su columna en “Deadline” su invitación a la Academia para incluir presentadores más diversos que pudieran incluso representar un aumento del rating en el público latino; pues aunque se crea que es una ceremonia relevante para los países hispanos, no lo es tanto.

“Como un miembro de la Academia desde 1993, me gustaría ser sorprendido con algo de verdadera representación multicultural en los presentadores en el show de los Óscar. Quizá la Academia nos de la oportunidad que la industria no nos da: ser visibles. Siembra la semilla, mi querida Cademia. Empieza por incluir a los Eugenio Derbez, a las Kate del Castillo como presentadores y mira cómo florecerá un negocio para todos con interesantes cambios en el rating”, concluyó

Latinos con Óscar

1949 Emile Kuri Primer mexicano ganador en la categoría de dirección de arte por “The Heiress”. Volvió a ganar en 1954 por “20,000 Leagues Under the Sea”

1950 José Ferrer Latino nacido en EU. Primer latino ganador del Óscar por mejor actor protagónico en “Cyrano de Bergerac” y el primero en ser nominado más de una vez.

1952 Anthony Queen Primer actor mexicano en ganar un Óscar por su actuación como actor de reparto en “Viva Zapata!”

1956 Anthony Queen Ganador del premio por la cinta “Lust for Life”. Primer latino que gana dos veces un Óscar.

1961 Rita Moreno Primera puertorriqueña nominada y ganadora del Óscar en la categoría de mejor actriz de reparto por “West Side Story”

1985 La cinta argentina “La historia oficial” fue la primera en conquistar la categoría de Mejor película en lengua extranjera.

1995 Eugenio Zanetti Ganador argentino en la categoría de Dirección de arte por “Restoration”.

2000 Benicio del Toro Ha sido el primer y único actor que ha ganado un premio de la academia por un personaje de habla hispana en la cinta “Traffic”.

2006 Eugenio Caballero, el mexicano ganó por su dirección de arte en “El laberinto del fauno”. Ese mismo año, otro mexicano Guillermo Navarro ganó por la cinematografía de la misma cinta.

2009 La película argentina “El secreto de sus ojos” triunfó por Mejor película en lengua extranjera.

2012 Claudio Miranda El chileno ganó por la fotografía de “The Curious Case of Benjamin Button”.

2013-2015 Emmanuel Lubezki. El mexicano se ha llevado tres años consecutivos el Óscar por la fotografía de “Gravity”, “Birdman” y “The Revenant”.

2013 Alfonso Cuarón Triunfó por la dirección y edición de “Gravity”. Primer latinoamericano en triunfar en esta categoría.

2014 – 2015 Alejandro Gonzalez Iñárritu ganó por la dirección de “Birdman” y “The Revenant”. Primer latinoamericano en ganar dos Óscar.

Por. Lucia Hernández