Hannah Montana: a 15 años de su estreno, se viene un especial en Disney Plus

En el marco de este aniversario emblemático, Disney Plus contará a partir del 24 de marzo con una sección destacada titulada Hannah Montana que reunirá todo el contenido asociado a este ícono Disney que está disponible en la plataforma.

Así, los fans no sólo podrán disfrutar de las cuatro temporadas completas de la serie, sino que además tendrán acceso al especial musical Hannah Montana y Miley Cyrus: Lo mejor de dos mundos en concierto, y a Hannah Montana: La película, estrenada en cines en 2009.

Disney Channel acompaña la celebración con un bloque especial a partir del miércoles 24 de marzo hasta el miércoles 31 de marzo desde las 16:00h.

A partir de mañana 24 de marzo, también se espera que en redes sociales, a través del #15añosHannahMontana, los fans se sumen a la celebración de este aniversario .

Captura

ALGUNOS DATOS SOBRE EL FENÓMENO HANNAH MONTANA

NACE UNA ESTRELLA

Hannah Montana estrenó en Disney Channel de Estados Unidos el 24 de marzo de 2006 y, a lo largo de cuatro temporadas y 101 episodios, cautivó a la audiencia con la historia de Miley Stewart (Miley Cyrus), una chica de Tennessee que lleva una vida típica de adolescente en Malibú, pero esconde un secreto único: es también la superestrella pop Hannah Montana. La serie lanzó a la fama a una jovencísima y carismática Miley Cyrus, quien hizo su debut actoral en la serie y rápidamente cosechó elogios por su talento vocal y su potencial de estrella.

HISTORIAS ENTRELAZADAS

Durante los años de emisión de la serie en Disney Channel, los fans de Hannah Montana disfrutaron en dos oportunidades de un cruce memorable de estrellas del canal. El episodio 12 de la primera temporada –titulado “¿De nuevo en la carretera?”- entrelaza la trama con la de la serie Zack y Cody: Gemelos en acción. En la temporada 3, en tanto, el episodio 20 se titula “Chica super(sticiosa)” y encuentra a Hannah Montana a bordo del yate SS Tipton, escenario de la serie Zack y Cody: Gemelos a bordo. De la misma manera, los personajes hicieron apariciones especiales en episodios de otras series de Disney Channel, como Es tan Raven y Los hechiceros de Waverly Place. Todos estos episodios se encuentran ya disponibles en Disney Plus.

MÚSICA INOLVIDABLE

¿Quién no recuerda la emblemática canción de apertura de Hannah Montana? “The Best of Both Worlds” puso a cantar y bailar al mundo entero, pero ese no fue el único tema amado por los fans. La serie cuenta con cinco álbumes de canciones originales editados por Walt Disney Records, con ritmos que abarcan el pop, el rock, la música country y más. A través de la playlist “Disney Channel Hits Latino”, las audiencias siguen disfrutando hoy de la música de Hannah Montana en las principales plataformas de audio de streaming y de descarga.