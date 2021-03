Profesionales de la salud reclaman ante Senado el pago de incentivo por COVID

Durante una vista pública de la Comisión de Cumplimiento y Reestructuración, que preside la vicepresidenta del Senado, Marially González Huertas, varios grupos que cobijan a los profesionales de la salud, reclamaron hoy el pago del incentivo aprobado por el gobierno durante la pandemia de Covid-19.

“Nosotros tenemos que destacar el compromiso que tiene la Comisión de Cumplimiento y Reestructuración para fiscalizar… Esta resolución fue aprobada por unanimidad, lo que significa que la pluralidad del Senado de Puerto Rico está comprometida en buscar soluciones para los profesionales de la salud”, enfatizó González Huertas.

Durante la audiencia pública, la Asociación de Cuidado Respiratorio, la Sección de Tecnólogos en Medicina Nuclear e Imagen Molecular de Puerto Rico, y la Federación de Tecnólogos Radiológicos de Puerto Rico coincidieron en la necesidad de que el gobierno otorgue el incentivo prometido a estos profesionales de la salud.

Según el presidente de la Sección de Tecnólogos en Medicina Nuclear e Imagen Molecular de Puerto Rico, David Ramos Medina, “los Tecnólogos en Medicina Nuclear fueron algunos de los profesionales de la salud que no recibieron el incentivo económico. Ellos son una pieza angular dentro del campo de la salud para identificar y tratar condiciones cardiovasculares, oncológicas, respiratorias, entre otras. En este contexto, nos surge la interrogante del por qué desde marzo 2020 no hemos recibido el incentivo económico aprobado”, cuestionó.

Asimismo, Jesús Pérez Toledo, presidente de la Federación de Tecnólogos Radiológicos de Puerto Rico defendió la labor realizada por estos profesionales solicitando se atiendan sus reclamos.

“Le solicito muy respetuosamente de manera justa y humanitaria atienda el reclamo de estos profesionales que trabajan 24 horas los 7 días de la semana arriesgando sus vidas por nuestra ciudadanía puertorriqueña, dejando a sus familias y atendiendo con gran vocación lo que los llevó a estudiar esta disciplina. Ya hemos tenido tecnólogos fuera de sus trabajos, en cuarentena, por haber estado expuestos a pacientes de COVID-19”, insistió el líder de la Federación de Tecnólogos Radiológicos.

Por su parte el senador independiente, José Vargas Vidot enfatizó que “hay un sentir entre la mayoría de los senadores y senadoras de este nuevo Senado de asumirse responsables por responder al pueblo… El riesgo es en ustedes [los profesionales de la salud], yo no asumo el incentivo como un premio al riesgo, yo asumo el incentivo como un reconocimiento a una invisibilidad irresponsable que han tenido las administraciones”.

Mientras, el Departamento de Hacienda pasó el asunto a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), alegando que, en una carta enviada a la entonces Gobernadora, Wanda Vázquez, señaló que dicha asignación no cumplía con la Sección 204 (c) (2) de la Ley PROMESA. “Por lo tanto, la JSF no autorizó el cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución Conjunta 65-2020. Cónsono con lo anterior, el Departamento se vio impedido de continuar efectuando las distribuciones de los incentivos aprobados”, aseguró el licenciado José Francisco Chávez Ortiz de la División de Asuntos Legales de la agencia.

Ante este argumento, la presidenta de la Comisión le salió al paso asegurando que “no podemos hacer pasar la papa caliente para cumplir con un incentivo económico que se les prometió a estos profesionales de la salud”.

A la vista fueron citados a deponer la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), el Departamento de Seguridad Pública (DSP), el Departamento de Hacienda (DH), el Departamento de Salud (DS), la Asociación de Hospitales, la Federación de Tecnólogos Radiológicos, la Asociación de Tecnólogos de Medicina Nuclear, la Asociación de Cuidado Respiratorio, entre otros.

