Revelan imagen de Jared Leto como Joker en la Liga de la justicia

Zack Snyder sorprendió a seguidores, al dar un adelanto de lo que será la nueva apariencia del Joker interpretado por Jared Leto para la Liga de la justicia (Justice League).

El cineasta etiquetó al popular actor estadounidense al subir una imagen en blanco y negro, cuyo estreno está programado para el próximo 18 de marzo a través de HBO Max.

"Increíble personaje que creaste. Honrado de que nuestros mundos [email protected] @JaredLeto", escribió el director, a través de su cuenta en Twitter.

Amazing character you created. Honored to have our worlds collide. @DavidAyerMovies @JaredLeto pic.twitter.com/6FubzkPh4Y

— Zack Snyder (@ZackSnyder) February 2, 2021